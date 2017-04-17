بالصورة.. هذا ما تبقى من سيطرة داعش على الموصل!

نشرت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الاثنين، خريطة تواجدها، وكذلك ما تبقى من سيطرة تنظيم #داعش على #الموصل.

وقالت عن قواتها شرعت بعمليات #تحرير ما تبقى من الجانب الأيمن للموصل ومن عدة محاور.

وأضاف النقيب أحمد محمود، أن "قوات جهاز مكافحة #الإرهاب ما زالت تتقدم بعمليات تحرير ما تبقى من حيي الثورة والتنك في الساحل الأيمن للموصل وصولاً إلى سوق المعاش الحيوي الذي يعتبر أكبر أسواق الموصل".

وكانت خلية الإعلام الحربي أعلنت، أن "عناصر من #القوات_الأمنية تعرضوا لاختناق نتيجة قصفهم من قبل داعش بقذائف تحتوي على غازات.

فيما أكد النقيب سعد الزبيدي أن "قوات الفرقة المدرعة التاسعة والقوات الساندة لها شرعت بعملية عسكرية لتحرير المناطق المتبقية ضمن قاطع المسؤولية في الساحل الأيمن للموصل"، مشيراً إلى أن "القوات حررت مناطق بالكامل من سيطرة داعش ورفعت العلم العراقي فوقها".

مقتل زعيم حسبة القيارة سابقاً في داعش

هذا وقال الفريق رائد شاكر جودت، قائد الشرطة الاتحادية، إن قوات مغاوير الشرطة الاتحادية تواصل تقدمها من المحور الغربي من #الموصل_القديمة، مسنودة بغطاء جوي من طيران #الجيش والطيران المسير وقصف مدفعي موجه باتجاه منطقة الفاروق المحيطة في #جامع_النوري.

وأضاف أن القوات قتلت 60 داعشيا، بينهم الإرهابي عزيز إبراهيم فارس العنزي الملقب "عزيز فنجو"، ويشغل منصب زعيم حسبة القيارة سابقا في داعش، ودمرت 5 عربات مسلحة، و8 دراجات نارية ملغمة، و6 أسلحة مقاومة طائرات، وفككت 3 أبنية مفخخة.