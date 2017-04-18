التحالف الدولي: أقل من ألف عنصر لداعش في الموصل

أعلن المتحدث باسم #التحالف_الدولي، جون دوريان، عن وجود أقل من ألف عنصر من تنظيم #داعش في #الموصل، ومصيرهم إما الاستسلام أو الموت، حيث إن هربهم غير وارد، وفق قوله.

وقال دوريان: "نعم! هذه مرحلة خطيرة وصعبة من معركة الموصل. المنطقة سكنيّة ومكتظة بالمدنيين الذين يستخدمهم داعش دروعاً بشرية. لكن #القوات_العراقية تواصل تقدمها، ولو ببطء.. لكن بالنهاية سيتم سحق داعش، إلا أننا لا يمكننا إعطاء توقيت لذلك".

وأشار: "ما يمكننا قوله هو أن هناك أقل من ألف عنصر من داعش، لا يمكنهم إعادة التعبئة أو الحصول على دعم، وبالتالي فإما يستسلمون أو يموتون.. لكن لا مجال للهرب".