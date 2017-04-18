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علاوي: مناقشات بين داعش والقاعدة حول تحالف محتمل

المصدر: دبي - قناة الحدث
نائب الرئيس العراقي إياد علاوي
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كشف نائب الرئيس العراقي، إياد علاوي، عن معلومات تؤكد بدء محادثات بين تنظيم #داعش و #القاعدة بشأن تحالف محتمل مع تضييق #القوات_العراقية الخناق على مقاتليه في #الموصل.

وقال علاوي إنه حصل على المعلومات من مصادر عراقية وإقليمية مطلعة، تفيد بانطلاق المناقشات بين التنظيمين، حيث يدور حوار بين ممثلين عن #البغدادي وآخرين عن #الظواهري بهدف تحالف التنظيمين.

وكان المتحدث باسم #التحالف_الدولي، جون دوريان، قد أعلن، في وقت سابق، عن وجود أقل من ألف عنصر من "داعش" في الموصل، ومصيرهم إما الاستسلام أو الموت، حيث إن هربهم غير وارد، وفق قوله.

كلمات دالّة

#داعش, #القاعدة, #القوات العراقية, #الموصل, #البغدادي, #الظواهري, #التحالف الدولي

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