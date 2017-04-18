علاوي: مناقشات بين داعش والقاعدة حول تحالف محتمل

كشف نائب الرئيس العراقي، إياد علاوي، عن معلومات تؤكد بدء محادثات بين تنظيم #داعش و #القاعدة بشأن تحالف محتمل مع تضييق #القوات_العراقية الخناق على مقاتليه في #الموصل.

وقال علاوي إنه حصل على المعلومات من مصادر عراقية وإقليمية مطلعة، تفيد بانطلاق المناقشات بين التنظيمين، حيث يدور حوار بين ممثلين عن #البغدادي وآخرين عن #الظواهري بهدف تحالف التنظيمين.

وكان المتحدث باسم #التحالف_الدولي، جون دوريان، قد أعلن، في وقت سابق، عن وجود أقل من ألف عنصر من "داعش" في الموصل، ومصيرهم إما الاستسلام أو الموت، حيث إن هربهم غير وارد، وفق قوله.