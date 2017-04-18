ماذا تعلم عن الأربعاء الأحمر في العراق؟

يحتفل الإيزيديون بأول أربعاء في #السنة_الإيزيدية، باعتباره عيد رأس السنة الإيزيدية ويسمونه "الأربعاء الأحمر".

حيث يصادف يوم الأربعاء 19نيسان/أبريل 2017 أول يوم من شهر نيسان الشرقي الذي يتأخر عن نيسان الغربي ثلاثة عشر يوماً.

يحظى شهر نيسان/أبريل بقدسية خاصة لدى الإيزيديين حيث لا يحرثون الأرض ولا يقطعون الأشجار، وكذلك لا يسمح للإيزيديين بالتزاوج في نيسان.

ولكل تلك المحرمات تفسيرها الخاص في الميثولوجيا الإيزيدية وعند الإنسان الإيزيدي العادي.

وعن قدسية نيسان والمحرمات تحدث الكاتب والباحث الإيزيدي بير خدر سليمان، مشيراً إلى أن "الديانة الإيزيدية هي من أقدم الديانات الطبيعية وأعيادها ومناسباتها كلها متعلقة بالطبيعة والمناخ".

وأضاف سليمان "قدسية نيسان تتعلق بيوم #عيد_رأس_السنة #الأربعاء_الأحمر، أما عن عدم جواز الزواج، فلكون الطبيعة في نيسان تشبه العروسة وجمالها وزهوها لذا لا يجوز الإشراك بهذه العروسة كما لا يجوز الحرث والحفر وقطع الأشجار والورود لأنها تشوه جمال وزهو الطبيعة".

ويصل عدد الكرد من #أتباع_الديانة_الإيزيدية ، بحسب إحصاءات غير رسمية، إلى أكثر من مليون نسمة موزعين على إقليم كردستان #العراق ومحافظة نينوى العراقية والمدن ذات الغالبية الكردية في تركيا وسوريا، وكذلك في دول مثل #روسيا و #أذربيجان و #أرمينيا وجورجيا وجالية كبيرة في #أوروبا.

وأعلنت حكومة #إقليم_كردستان، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء بمناسبة رأس السنة الإيزيدية.

وقال المتحدث باسم الحكومة سفين دزي في بيان نشر على الموقع الرسمي لرئاسة مجلس وزراء الإقليم، إنه بمناسبة رأس السنة الإيزيدية "الأربعاء الأحمر" نتقدم بأحر التهاني للأخوات والإخوة الإيزيديين، متمنين لهم عيداً مليئا بالأفراح والمسرة تحت ظل الأمن والاستقرار في كردستان.

وأضاف أنه نعلن للمواطنين في إقليم كردستان أن يوم الأربعاء المصادف 19/4/2017 عطلة رسمية في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في كردستان.