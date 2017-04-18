تقدم "كبير" للقوات العراقية في معارك الموصل

أ‫فاد القائد في جهاز #مكافحة_الإرهاب، اللواء الركن معن السعدي، الثلاثاء، عن تقدم كبير لقوات الجهاز في حيي "التنك" و"الثورة" في الجانب الأيمن من مدينة الموصل.

وقال السعدي لـ"العربية.نت" إن "جهاز مكافحة الإرهاب مستمر بعملية التقدم والتوغل في حيي التنك والثورة، وتمكن من تحرير أجزاء كبيرة منهما"، مؤكداً أن "الممرات الآمنة تتوفر للمدنيين لمن يريد الخروج إلى الأحياء الأخرى". وتابع السعدي أن "معنويات عناصر تنظيم #داعش انهارت بسبب قلة العتاد والتموين".

وسيطرت قوات جهاز مكافحة الإرهاب على #حي_الثورة بشكل كامل في الجانب الأيمن للموصل، وبدأت حملة تفتيش بعد استعادته من قبضة تنظيم داعش. وأدت العمليات إلى مقتل 43 عنصراً من التنظيم.

وذكرت مصادر أمنية أن الفرقة التاسعة بـ #الجيش_العراقي شرعت باقتحام منطقة مشيرفة الخامسة، وهي أول منطقة بعد بوابة الشام التي استعادتها القوات الأمنية الأسبوع الماضي في شمال غربي المدينة.

من جانبها، تقاتل الشرطة الاتحادية بحذر شديد في منطقة الفاروق، بينما سيطرت قوات الرد السريع على مباني مشرفة على #جامع_النوري ومنارة الحدباء، وتقدمت في أحياء متداخلة بعد تدمير تجمعين للمتطرفين.

في شأن متصل، قالت وزارة الدفاع العراقية إن مقاتلاتها الحربية نفذت ضربات جوية عدة في مناطق قريتي العريضة وباب الخير التابعتين لقضاء البعاج، قتلت خلالها 14 عنصراً من "داعش" ودمرت مخزناً للأسلحة ومقراً أمنياً.