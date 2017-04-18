هكذا ستعطل القوات العراقية طائرات داعش المسيرة

شرعت القوات الأمنية العراقية المتمثلة بجهاز مكافحة الإرهاب باستخدام جهاز جديد يحد من فاعلية الطائرات المسيرة، التي يستخدمها تنظيم #داعش في رصد القوات الأمنية أو قصفها بالقنابل.

وجاء في بيان نشر على مواقع تابعة للجيش العراقي إن "الجهاز (RAYSUN MD1) يقوم باختراق إرسالات الدرونات Drones "كالتي يستخدمها داعش في تصوير مواقع القوات العراقية أو إلقاء القنابل"، ومن ثم يقطع الاتصال بين الطائرة وأجهزة التحكم.

وأشار إلى أن "داعش لجأ إلى استخدام الطائرات المسيرة لاستكشاف مواقع القوات الأمنية وقصفها بالقنابل، في محاولة يائسة منه بعدما تكبد خسائر فادحة خلال المعارك التي خاضها".

يذكر أن القوات العراقية تواصل تقدمها في مناطق الساحل الأيمن من #الموصل بعد تحريرها للجانب الأيسر من المدينة.