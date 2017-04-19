التحالف الدولي يقتل وزير العشائر بتنظيم "داعش"

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية عن مقتل قيادي بارز بتنظيم #داعش بقصف لطائرات التحالف الدولي على #الموصل.

وذكر بيان للمديرية أطلعت عليه "العربية.نت" أنه بناء على معلوماتها قتل طيران #التحالف_الدولي وزير شؤون العشائر لتنظيم "داعش" القيادي الإرهابي #أبو_عبدالله_الشبكي.

وأضاف أن القصف قتل أيضاً 2 من أولاده وأولاد شقيقه من حراسه الشخصيين في منطقة الزنجيلي أيمن الموصل.

يذكر أن #الحكومة_العراقية وبمساندة #قوات_التحالف الدولي تشن ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حملة عسكرية كبيرة لتحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم "داعش".