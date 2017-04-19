عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم العراق

العبادي يزيد مخصصات ميليشيات الحشد الشعبي

المصدر: دبي - قناة العربية
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
رابط مختصر

أعلن رئيس الوزراء العراقي #حيدر_العبادي ، عن زيادة #مخصصات #ميليشيات_الحشد_الشعبي بدءاً من الشهر المقبل.

وأشار العبادي إلى أن #العراق حقق نجاحات على المستوى العسكري من دون أي تنازلات، مؤكداً حرص القوى الأمنية على أمن وسلامة المواطنين خلال العمليات الجارية غرب #الموصل.

وأقر مجلس النواب العراقي، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مشروع قانون يقضي بدمج ميليشيات الحشد الشعبي بالجيش، رغم انسحاب 89 نائباً سنياً من اتحاد القوى وكتلة الوطنية بزعامة #إياد_علاوي ، حيث صوت 230 نائباً على القانون، وأُعلن بعده إقراره بغالبية أصوات الحاضرين.

كلمات دالّة

#حيدر العبادي, #مخصصات, #ميليشيات الحشد الشعبي, #العراق, #الموصل, #إياد علاوي

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر