العبادي يزيد مخصصات ميليشيات الحشد الشعبي

أعلن رئيس الوزراء العراقي #حيدر_العبادي ، عن زيادة #مخصصات #ميليشيات_الحشد_الشعبي بدءاً من الشهر المقبل.

وأشار العبادي إلى أن #العراق حقق نجاحات على المستوى العسكري من دون أي تنازلات، مؤكداً حرص القوى الأمنية على أمن وسلامة المواطنين خلال العمليات الجارية غرب #الموصل.

وأقر مجلس النواب العراقي، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مشروع قانون يقضي بدمج ميليشيات الحشد الشعبي بالجيش، رغم انسحاب 89 نائباً سنياً من اتحاد القوى وكتلة الوطنية بزعامة #إياد_علاوي ، حيث صوت 230 نائباً على القانون، وأُعلن بعده إقراره بغالبية أصوات الحاضرين.