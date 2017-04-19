العراق.. وصول قوات أميركية لقاعدة عين الأسد غرب الرمادي

وصلت #قوات_أميركية إضافية إلى قاعدة "عين الأسد" غرب مدينة #الرمادي ، استعداداً لمشاركة القوات المشتركة العراقية في استعادة مناطق لا تزال تحت سيطرة #داعش، بحسب ما أفادت وكالة أنباء "الأناضول".

فمع استمرار المعارك في الجانب الأيمن لمدينة #الموصل تستعد القوات العراقية لفتح جبهة جديدة غرب #الأنبار بمساعدة مباشرة من القوات الأميركية.

"الأناضول" نقلت عن ضابط عراقي وصول قوات خاصة أميركية إلى قاعدة "عين الأسد" قادمة من قاعدة "البكر" الجوية شمال #بغداد لمشاركة في استعادة مناطق يسيطر عليها التنظيم في الأنبار.

مصادر أمنية في الأنبار أشارت إلى أن استعدادات كبيرة تجري في معسكرات المحافظة لتدريب و #تسليح_القوات_الأمنية وأبناء #الحشد_العشائري تمهيداً لاستعادة مناطق #عانه و #راوه و #القائم من المتطرفين.

من جانبها أوضحت العمليات المشتركة أن تحرك القوات الأميركية داخل #العراق يأتي ضمن خطط تقديم #الدعم_اللوجستي و #المشورة_العسكرية للقوات العراقية في القتال ضد داعش.

يذكر أن تلك القوات يبلغ قوامها أكثر من 6 آلاف جندي موزعين في الموصل و #صلاح_الدين وبغداد والأنبار كمستشارين عسكريين يدعمون القوات العراقية في إدارة المعارك.