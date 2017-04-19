بعد التخلص من داعش.. الموصل تحتضن أول بطولة كروية

اختتمت الثلاثاء أول بطولة كروية تقام على أرض مدينة #الموصل بعد تحرير أجزاء واسعة منها.

البطولة أقيمت برعاية "منظمة الفاف للتنمية والإعمار" المنضوية ضمن شبكة منظمات المجتمع المدني في #نينوى.

فقد شارك نحو 16 من الفرق الرياضية بهذه البطولة، التي تعد الأولى من نوعها، والتي تقام بالموصل بعد تحرير #الساحل_الأيسر منها، وحظيت البطولة بحضور كبير من #الجماهير الرياضية لمساندة الفرق المشاركة في البطولة.

تأتي هذه البطولة لتؤكد أن الحياة بدأت تعود إلى مدينة الموصل، خصوصاً بعد أن قامت الفرق التطوعية بتنظيف المدينة وإزالة آثار #داعش عن الجدران.

وهناك إصرار من الشباب على تجاوز آثار الحرب، حيث عادت الفرحة إلى شباب الموصل الرياضيين لتمكنهم من لعب #كرة_القدم مرة ثانية، بعد انقطاع دام نحو 3 سنوات من دون مضايقات أو خوف من احتمال اعتقالهم من قبل تنظيم داعش، وارتداء زي الفرق الأجنبية من دون خوف، وهو ما لم يكن مسموحاً به خلال فترة حكم التنظيم المتطرف لمدينة الموصل، لأنهم كانوا يراقبون الشباب أثناء اللعب ويمنعون الشباب من ارتداء لباس الفرق الشهيرة كبرشلونة أو ريال مدريد.

وقال شيروان الدوبرداني، رئيس شبكة منظمات المجتمع المدني في نينوى: "نرعى اليوم أول بطولة كروية تشهدها أحياء الساحل الأيسر من مدينة الموصل لأول مرة منذ تحريره".

وأضاف: "إن بطولة الفاف استمرت على مدى أسبوع وحضرنا اليوم المباراة النهائية بين فريقي الأمواج وفريق الميلاد، وبعد فوز فريق الأمواج تم تكريم الفريق من قبلنا".