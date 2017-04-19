جدل عراقي وتوجس إيراني من وجود أميركي في عين الأسد

أوردت صحيفة "الحياة" أن قضية منح شركات أمنية أميركية حماية خط النقل الاستراتيجي بين #بغداد و #منفذ_طريبيل الحدودي مع #الأردن أثارت جدلاً بين أطراف سياسية عراقية مختلفة، وخلفت توجساً لدى #إيران ، وذلك بالتزامن مع وصول قوات خاصة أميركية إلى قاعدة #عين_الأسد غرب #الرمادي.

وذكرت بعض المصادر أن الحكومة العراقية وقعت اتفاقاً مع شركة أميركية، لم تسمها، لحماية الطريق بين بغداد والأردن.

بدورها، تعاقدت هذه الشركة مع مجموعة من الشركات الأخرى من جنسيات مختلفة، كما ستستعين بالعشائر، ما أثار مخاوف ميليشيات #الحشد_الشعبي ، القريبة من إيران، من تكريس #القوات_الأميركية حضورها في قاعدتي عين الأسد و #الحبانية.