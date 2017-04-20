العراق.. 119 ألف نازح عادوا لمناطقهم المحررة شرق الموصل

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الأربعاء، عودة 119 ألف #نازح لمناطقهم المحررة من الجانب الشرقي لمدينة #الموصل، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية لاستعادة المدينة من تنظيم #داعش، في 17 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة ستار نوروز، في تصريحات صحافية لوسائل إعلام محلية: "تم إعادة 119 ألف نازح لمناطقهم المحررة في الجزء الشرقي من الموصل".

وأشار نوروز إلى أن "عدد #النازحين من الجزء الغربي من الموصل بلغ 336 ألف نازح".

وتابع أن "الوزارة تقدم كافة المساعدات الممكنة التي يحتاجها النازحون و #مراكز_الإيواء، خاصة في المناطق المحررة في الجزء الغربي من الموصل".

من جهته، كشف وزير الهجرة والمهجرين، جاسم محمد الجاف، عن العدد الإجمالي للأسر النازحة من محافظة #نينوى الساكنة في #المخيمات، حيث بلغت 55 ألفاً و190 أسرة، وبواقع 291 ألفاً و42 نازحاً.

وأوضح "الجاف" في بيان أن "تلك الأعداد موزعة على 32 ألفاً و992 عائلة نازحة في مخيمات محور #القيارة التي تضم مخيمات الجدعة، والحاج علي، والمدرج، وحمام العليل، جنوب الموصل".

وأضاف أن "18 ألفاً و398 عائلة نازحة في مخيمات منطقة #أربيل الذي يتضمن مخيمات الخازر، وحسن شام، وجه مكور، شرق الموصل، إلى جانب ألفين و800 عائلة نازحة في مخيمات منطقة دهوك، التي تضم مخيمات النركزلية، وقيماوة، شمال الموصل".

وأشار الجاف إلى أن "الوزارة مستمرة بالتنسيق مع شركائها والوزارات القطاعية لتأمين الاحتياجات الأساسية لهم، إضافة إلى العمل على عودة العائلات النازحة من هذه المخيمات بالسرعة الممكنة".

ومطلع أبريل/نيسان الجاري، أعلنت #الشرطة_الاتحادية فتح ممرات آمنة لإجلاء جميع المدنيين من البلدة القديمة، وسط الجانب الغربي للموصل، قبل الشروع بتنفيذ #عمليات_عسكرية واسعة فيها.

وتمكنت #القوات_العراقية خلال حملة عسكرية أطلقتها في أكتوبر/تشرين أول 2016 من استعادة النصف الشرقي للموصل، ومن ثم بدأت في 19 فبراير/شباط الماضي، هجوماً لاستعادة الشطر الغربي للمدينة.

ووفق #الأمم_المتحدة، فإن نحو 600 ألف مدني لا يزالون في الجانب الغربي للمدينة، بعد أن فر منها قرابة 200 ألف شخص خلال الأسابيع الأخيرة (336 ألف حسب مصادر رسمية عراقية).