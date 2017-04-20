عمار الحكيم يقترح على مصر عقد مؤتمر إقليمي لحل الصراعات

اقترح #ائتلاف_التحالف_الوطني العراقي على #مصر عقد مؤتمر إقليمي بشأن حوار تشارك فيه القوى المحورية بالمنطقة، ويشمل بالإضافة لمصر كلاً من #السعودية و #تركيا و #إيران.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده #عمار_الحكيم ، رئيس التحالف الوطني العراقي، والوفد المرافق له بمقر سفارة #بغداد بالقاهرة، الأربعاء، بثته فضائيات مصرية وتابعته "العربية.نت".

وقال البرلماني العراقي طه الدفاعي، وعضو التحالف خلال المؤتمر الصحافي، إن رؤية #التحالف تنصب في "حاجة المنطقة لحل صراعاتها عبر حوار بين الدول المحورية والكبرى فيها، ويشمل السعودية ومصر وتركيا وإيران".

ورداً على سؤال بشأن إقامة مؤتمر دولي لذلك، قال الحكيم: "نحن لاحظنا تفاهماً مصرياً لكل ما يقرب وجهات النظر بين دول المنطقة، ونتمنى أن تصل مصر لموقف واضح بخصوص هذا الاقتراح".

وعلى غرار الموضوع أضاف: "عرضت على الرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي مقترحاً لعقد #مؤتمر_إقليمي من هذا النوع"، من دون أن يشير إلى الرد.

وبشأن #الحوار_الإيراني_الخليجي، قال إن "القيادات الإيرانية أكدت في اتصالاتنا معها استعدادها للحوار مع دول الخليج"، آملاً أن يُفتح حوار مباشراً بينهما.

وأعرب عن أمنيته أن "تشارك مصر مع #العراق في إتمام هذا الحوار المباشر".

وفي شأن العلاقات الاقتصادية مع مصر، قال رئيس التحالف العراقي عمار الحكيم إن "إجراءات تزويد مصر بالنفط العراقي قد انتهت"، دون تحديد موعد بعينه لبدء الإمداد.

وأضاف أن أنبوب #النفط سيلحقه أنبوب غاز بين مدينتي #البصرة و #العقبة الأردنية، ومنها لمدينة #العريش المصرية، ما سيوفر فرصة استراتيجية لربط مصالح الطاقة بين البلدان الثلاثة"، ولم يقدم تفاصيل حول تلك الخطط.

وكشف الحكيم عن "رغبة عراقية في وجود الشركات المصرية ذات القدرة التنافسية العالية في #إعادة_إعمار_العراق "، نافياً وجود أي رسالة إيرانية يحملها لمصر.

وأعرب الحكيم عن استعداد بلاده لاستقبال زيارات من #الأزهر.

وبدأ الحكيم زيارة لمصر، الاثنين، ضمن جولة عربية يزور خلالها أيضاً عدداً من دول المغرب العربي، وفق تصريح لسفير العراق في القاهرة حبيب الصدر.