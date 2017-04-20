الموصل.. تحرير حي الثورة ورفع العلم العراقي فوق مبانيه

أفاد قائد عمليات #قادمون_يا_نينوى الفريق الركن عبدالأمير #يارالله ، اليوم الخميس، أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من #تحرير #حي_الثورة في الساحل الأيمن للموصل من #داعش.

وقال قائد عمليات قادمون يانينوى، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان وصل لـ"العربية.نت" نسخة منه، "إن قطعات مكافحة الإرهاب حررت حي الثورة في الساحل الأيمن من مدينة #الموصل ، وترفع العلم العراقي فوق مبانيه بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات".

فيما أكد القائد الميداني اللواء الركن معن السعدي لـ"العربية.نت" أن قواته حررت حي الثورة بعد معارك عنيفة خسر خلالها أبرز قادته وهو "أبو عائشة الشيشاني" زعيم ديوان الجند في الساحل الأيمن، وثلاثة من معاونيه في أحد منازل حي الثورة.

وكانت القوات العراقية قد تمكنت من خلال حملة عسكرية بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2016، من استعادة النصف الشرقي للمدينة، ومن ثم بدأت في 19 فبراير/شباط الماضي معارك الجانب الغربي.

واستطاعت القوات العراقية استعادة أكثر من نصف مساحة النصف الغربي لمدينة الموصل، وسط تراجع لقدرات تنظيم داعش القتالية بسبب محاصرة المناطق الخاضعة لسيطرته من جميع الجهات، واستهداف ضربات الطيران العراقي والتحالف الدولي لقواعده.

تواصل الاشتباكات

وتتواصل الاشتباكات العنيفة داخل أحياء ومنازل الموصل الغربية بين قوات الأمن العراقية ومقاتلي داعش.

كما لا تزال #القوات_العراقية تواجه مقاومة شديدة من عناصرِ #داعش خلال تقدمها داخل المدينة القديمة والأحياء المحيطة بها.

وتعمل الفرق الهندسية على تحييد #السيارات_المفخخة التي ينشرها التنظيم عبر تفجيرِها عن بعد.

فالقوات العراقية تتقاسم القتال ضد داعش داخل المدينة القديمة وفي شمالها وغربها، والتنظيم لا يزال يعرقل تقدم القوات بالدروع البشرية و #المفخخات.

المدينة القديمة قللت فيها #الشرطة_الاتحادية والرد السريع المسافة بين قواتها وتجمعات #المتطرفين المتحصنين في #جامع_النوري ومحيطه ومعهم عائلات محتجزة يلوح التنظيم بقتلهم.

قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت قال إن قواته تمركزت في حي الفاروق ووضعت سواتر ترابية أمام مداخل الحي لمنع اختراق السيارات المفخخة و #الانتحاريين.

وبدأت استخدام #صواريخ_ذكية لاستهداف عناصر داعش ومواقعهم القيادية.