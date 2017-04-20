"قاضي الدم من بينهم"..العراق يعلن مقتل كبار قيادات داعش

‏‫أعلن قائد قوات #الشرطة #الاتحادية، الفريق #رائد_شاكر_جودت، اليوم الخميس، مقتل #كبار #قيادات #داعش بينهم قريب لزعيم التنظيم الإرهابي، وقيادي آخر يلقب بـ #قاضي_الدم في أيمن الموصل.

وقال جودت، في بيان أطلعت عليه "العربية.نت" إن "قوات الشرطة الاتحادية تمكنت من قتل القيادي عبد الله #الحسيني أحد أقارب "أبوبكر #البغدادي " زعيم تنظيم داعش، والقيادي "خالد علي #ندى " وزير ديوان الزكاة "وقاضي الدم " الملقب بأبو حسين إثر استهداف مقر لهم في حي الزنجيلي".

وأكد جودت أن القوات تمكنت أيضا من "قتل الإرهابي أبو براء #الداغستاني ، المسؤول العسكري ومعاونه أبو عبد الرحمن #الزماري في منطقة الجسر الخامس شمال المدينة القديمة".

وأوضح أن قواته "تلجأ إلى استهداف القيادات الميدانية للدواعش، بواسطة القصف الموجّه وتكثيف الرصد الاستخباري لتحركاتهم في الخطوط الخلفية".

وكان القائد في جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق عبدالغني الأسدي، كشف في وقت سابق من اليوم الخميس للعربية.نت عن آخر تطورات قواته في الجانب الأيمن من الموصل، والتي تتقدم بمحورين، المحور الأول الشرقي والمحور الثاني الغربي في حي الصحة ونهاية حي التنك، بعد تحريرها لحي الثورة اليوم.