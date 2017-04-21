العراق.. تحرير طفلة إيزيدية في غرب الموصل

أعلنت الشرطة الاتحادية، الجمعة، عن # تحرير #طفلة #كردية #إيزيدية كانت #مختطفة لدى عناصر #داعش في حي التنك غربي مدينة الموصل.

وقال قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت "إن الطفلة لم تدلِ بمعلومات سوى أن اسمها فرح دخيل و11 من عمرها، وأحلناها إلى المحكمة المختصة في حمام العليل جنوب مدينة الموصل لضمان حقوقها وحمايتها".

وكانت القوات العراقية قد تمكنت خلال حملة عسكرية، بدأت في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2016، من استعادة النصف الشرقي للمدينة، ومن ثم بدأت في 19 شباط/فبراير الماضي معارك الجانب الغربي.

كما نجحت في استعادة أكثر من نصف مساحة النصف الغربي لمدينة #الموصل ، وسط تراجع لقدرات تنظيم داعش القتالية بسبب محاصرة المناطق الخاضعة لسيطرته من جميع الجهات، واستهداف ضربات الطيران العراقي والتحالف الدولي لقواعده، بحسب تصريحات إعلامية لقيادات عسكرية عراقية.