الموصل.. داعش ينقض على مطار تلعفر والجيش العراقي يصده

تمكن #الجيش_العراقي الخميس، من إحباط هجوم كبير لتنظيم #داعش على مطار #تلعفر غرب الموصل. وأفادت خلية الإعلام الحربي التابعة للعمليات المشتركة العراقية بأنه "استناداً لمعلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وجه صقور القوة الجوية عدة ضربات جوية".

وأضافت الخلية أن تلك الضربات أسفرت عن "تدمير عجلتين مفخختين ومقتل ما يقارب 9 إرهابيين من جنسيات عربية وتشتيت تجمع للدواعش كان في نيتهم شن هجوم على #مطار_تلعفر في محافظة #نينوى جنوب قضاء تلعفر".

كما أدت الغارات إلى "تدمير شبكة أنفاق بالكامل تحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة والعتاد، ومقتل العشرات من الإرهابيين في قضاء تلعفر منطقة خضر الياس" .

إلى ذلك، تم استهداف تجمع تابع لتنظيم داعش الإرهابي كان ينوي شن هجوم على القوات الأمنية في الساحل الأيمن للموصل حي الإصلاح الزراعي.

وتابع البيان أن القوة الجوية العراقية تمكنت من "تدمير مخزن للأسلحة والاعتدة وتفجير عدد كبير من الصواريخ أغلبها محلية الصنع، وقتل العشرات من الإرهابيين من ضمنهم الإرهابي القيادي مسؤول معامل التفخيخ".

يذكر أن #القوات_العراقية ، تمكنت خلال حملة عسكرية، بدأت في تشرين الأول/أكتوبر2016، من استعادة النصف الشرقي للمدينة، ومن ثم بدأت في 19 شباط الماضي معارك الجانب الغربي.

كما نجحت في استعادة أكثر من نصف مساحة الجانب الغربي لمدينة #الموصل ، وسط تراجع لقدرات تنظيم داعش القتالية بسبب محاصرة المناطق الخاضعة لسيطرته من جميع الجهات واستهداف ضربات الطيران العراقي و #التحالف_الدولي لمقراته وتجمعاته .