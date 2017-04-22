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العراق.. مصير مجهول لنحو 3 آلاف مختطف

المصدر: دبي - قناة العربية
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قال عضو في لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان #العراقي إن 2900 عراقي لا يزال مصيرهم مجهولاً بعد اختطافهم خلال المعارك مع #داعش.

وطالب محمد الكربولي #الحكومة_العراقية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والشرعية للتدخل لإطلاق سراح مواطنيها المختطفين من أبناء #الأنبار، و #صلاح_الدين، وشمال #بابل و #ديالى والعاصمة #بغداد .

واتهم الكربولي نفس الجهة التي اختطفت القطريين باختطاف المواطنين .

من جهته، قال عيد عماش، عضو في مجلس محافظة الأنبار، إن نحو ألف و600 مدني من أهالي المحافظة اختفوا بعد العمليات العسكرية ولدى المحافظة توثيق بالأسماء والتواريخ.

كلمات دالّة

#العراقي, #داعش, #الحكومة العراقية, #الأنبار, #صلاح الدين, #بابل, #ديالى, #بغداد

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