العراق.. مصير مجهول لنحو 3 آلاف مختطف

قال عضو في لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان #العراقي إن 2900 عراقي لا يزال مصيرهم مجهولاً بعد اختطافهم خلال المعارك مع #داعش.

وطالب محمد الكربولي #الحكومة_العراقية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والشرعية للتدخل لإطلاق سراح مواطنيها المختطفين من أبناء #الأنبار، و #صلاح_الدين، وشمال #بابل و #ديالى والعاصمة #بغداد .

واتهم الكربولي نفس الجهة التي اختطفت القطريين باختطاف المواطنين .

من جهته، قال عيد عماش، عضو في مجلس محافظة الأنبار، إن نحو ألف و600 مدني من أهالي المحافظة اختفوا بعد العمليات العسكرية ولدى المحافظة توثيق بالأسماء والتواريخ.