القوات العراقية تشن عملية عسكرية في غرب الأنبار

أعلنت القوات الأمنية العراقية، اليوم السبت، عن بدء عملية عسكرية تتضمن حملة تفتيش في المناطق #الصحراوية بمحافظة #الأنبار .

وبحسب بيان لخلية الإعلام الحربي، اطلعت العربية.نت على نسخة منه أن "العملية الأولى كانت من قبل قطعات قيادة عمليات الجزيرة، ومن محورين باتجاه جنوب #كبيسة وعلى مخازن حديثة ومنطقة #حوران لتدمير مضافات وتواجد عصابات داعش الإرهابية ومستودعات للأسلحة والعبوات بإسناد القوة الجوية وطيران الجيش والطائرات المسيرة وطيران التحالف".

وأضاف البيان أنه "ما زالت القطعات مستمرة بعملية التفتيش"، مبيناً أن "قيادة عمليات الأنبار انطلقت بعملية تفتيش أخرى للمناطق الصحراوية باتجاه قاعدة H2 بإسناد جوي".

ولا يزال تنظيم داعش يفرض سيطرته على مدن القائم وعنه وراوة بمحافظة الأنبار منذ مطلع 2014.