حرب الموصل.. فرار مئات المدنيين وانتزاع حيين من داعش

فر المئات من #الموصل اليوم السبت وهم يجرون عربات يد تحمل حقائب ورضعا وكبارا في السن بعد أن انتزعت القوات العراقية السيطرة على حيين آخرين في #غرب المدينة من تنظيم #داعش.

وبعد السير لأميال نقلت حافلات العائلات من نقطة تفتيش تابعة للحكومة في جنوب المدينة إلى مخيمات تؤوي أكثر من 410 آلاف شخص نزحوا منذ بدء الهجوم لاستعادة الموصل في أكتوبر/ تشرين الأول.



وقال أبو قحطان (63 عاما) وهو أحد وجهاء مجموعة مؤلفة من 41 شخصا ينتمون إلى 5 عائلات: "غادرنا دون مياه أو طعام أو إضاءة ونحن نضع ملابسنا على ظهورنا".



واستعادت القوات العراقية جزءا كبيرا من الموصل من متشددي التنظيم الذين اجتاحوا المدينة في يونيو/ حزيران عام 2014. ويسيطر الجيش الآن على الأحياء الشرقية ويحرز تقدما في الغرب.



ومقاتلو داعش المتحصنون في المدينة القديمة محاصرون في الشمال الغربي ويستخدمون شراكا خداعية و #قناصة وقذائف مورتر للدفاع عن أنفسهم.



وسُمع دوي إطلاق نار ونيران مدفعية اليوم السبت مع وصول العائلات من منطقة حي "التنك" الذي قالوا إن المتشددين ما زالوا يسيطرون على نصفه.





وتتقدم القوات المدعومة بطائرات الهليكوبتر نحو #جامع_النوري الذي أعلن منه زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي قبل نحو 3 أعوام الخلافة على مساحات من #العراق و #سوريا.



وشاهد مراسل من رويترز يقف على مرمى البصر من الجامع دخانا كثيفا في المنطقة بعد ضربة جوية.



وقال بيان إن جهاز مكافحة الإرهاب الذي يتلقى تدريبا من الولايات المتحدة استعاد السيطرة على حي #الثورة وحي #الصحة القريبين.



وأكد اللواء الركن معن السعدي قائد جهاز مكافحة الإرهاب أن قواته ستلتحم بقوات الشرطة الاتحادية التي تتحرك صوب المدينة القديمة من موقع مختلف.



وقال لرويترز إنهم يستكملون تطويق الإرهابيين في #المدينة_القديمة.



وما زال مئات الآلاف من المدنيين محاصرين في غرب الموصل حيث تحرز القوات العراقية تقدما بطيئا ضد داعش في متاهة من الشوارع الضيقة.

ونقلت متحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن أرقام حكومية أن نحو 503 آلاف شخص نزحوا من الموصل حتى 20 إبريل/نيسان وأن 91 ألفا منهم عادوا.

والموصل هي ثاني أكبر مدينة في العراق وآخر معقل حضري للمتشددين في البلاد.