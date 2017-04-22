غرب الموصل.. مقتل "الروسي" مسؤول التفخيخ في داعش

أعلن قائد الشرطة الاتحادية العراقية، الجمعة، مقتل مسؤول التفخيخ في تنظيم "داعش"، وهو روسي الجنسية مع 3 من مرافقيه خلال قصف استهدف مقرهم في الجانب الغربي لمدينة #الموصل .

وأوضح الفريق رائد جودت، في بيان، أنه "تم قتل أبوعبد الرحمن الروسي، مسؤول التفخيخ في تنظيم #داعش في حي الزنجيلي بالجانب الغربي للموصل و3 من مرافقيه بقصف صاروخي استهدف مقرهم".

إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الحربي، الجمعة، قتل مجموعة من عناصر داعش وتدمير وكرين ومقر قيادة للتنظيم بضربات نفذتها القوة الجوية و #التحالف_الدولي في مناطق متفرقة من محافظة #نينوى.

وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان إنه "استنادا لمعلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وجه صقور القوة الجوية والتحالف الدولي عدة ضربات، أسفرت عن تدمير وكر بالكامل، تابع لعصابات داعش الإرهابية وقتل العديد منهم وإعطاب عجلة كانت متوقفة بمحيط الوكر".

تقدم في حيي الفاروق والطوب وإجلاء مئات المدنيين

على صعيد آخر، قال الرائد الركن حازم التميمي إن القوات العراقية حققت تقدماً، الجمعة، في حيي "الفاروق" و"الطوب" غرب الموصل.

وأضاف التميمي أنه تم إجلاء مئات المدنيين من مناطق القتال، فيما لا تزال القوات العراقية "تشق طريقها بصعوبة بين الأزقة الضيقة في حيي الفاروق والطوب، نتيجة لاستهدافها من قبل قناصة داعش".

واستطاعت القوات العراقية، المدعومة من التحالف الدولي، استعادة أكثر من نصف مساحة القسم الغربي للموصل، وسط تراجع لقدرات "داعش" القتالية بسبب محاصرة المناطق الخاضعة لسيطرته من جميع الجهات، واستهداف ضربات الطيران العراقي والتحالف الدولي لقواعده، بحسب تصريحات إعلامية لقيادات عسكرية عراقية.