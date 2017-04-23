العراق.. دعا أشقاءه لتناول العشاء ثم قتلهم جميعاً

أعلنت قيادة مدينة شرطة #ذي_قار العراقية، اليوم الأحد، القبض على شخص قتل 3 من أشقائه بمدينة الشطرة شمال المحافظة، فيما أكدت أن عملية القتل تعود لأسباب مادية.

وذكرت القيادة في بيان أطلعت عليه "العربية.نت" أن زوجة #الجاني قالت إن زوجها قام باستدراج إخوته الثلاثة من خلال دعوتهم لتناول طعام العشاء في منزله".

وفي السابعة والنصف مساء تحدث مع شقيقه الأكبر عن قيامه بشراء بندقية ويرغب بجلبها لكي يراها، وعند جلبها قام بقتله وقتل شقيقه الثاني، ومن ثم قتل شقيقتهم الأخرى ولاذ بالفرار. وقالت الزوجة إن "أسباب ارتكاب الجريمة لدوافع مادية تتعلق بإرث قد تركه والده ولم يتم توزيعه، ولكي يأخذ كل الإرث قام بقتل إخوته الثلاثة".

وأضافت #الشرطة أنه قد تم استنفار جميع القوى الأمنية داخل المحافظة للبحث عن الجاني، فيما قام #المحققون وخبراء الأدلة الجنائية بإجراء الكشف على محل الحادث وإكمال الإجراءات القانونية ونقل الجثث للطب الشرعي.

ولفتت الشرطة إلى أنه "تمت متابعة المجرم وتعقبه في مناطق الشطرة والنصر وقلعة سكر وتضييق الخناق عليه"، حيث تم إلقاء القبض عليه في إحدى نقاط التفتيش في ناحية الفجر (110 كم شمال الناصرية).

وكان الجاني ينوي الهروب باتجاه مدينة #الديوانية العراقية.

وتم تدوين أقواله قضائياً، ويجري حالياً عملية كشف الدلالة القانوني للمتهم تمهيداً لإكمال الإجراءات القانونية وإحالته للقضاء لينال جزاءه العادل.