الموصل.. انتحاري يقتل 3 من الشرطة العراقية

أفادت مصادر أمنية بأن ثلاثة من رجال #الشرطة_العراقية قتلوا، الأحد، في هجوم انتحاري، تبناه تنظيم #داعش، جنوب مدينة الموصل شمال البلاد، حيث تقاتل القوات العراقية التنظيم، بدعم من الولايات المتحدة.

وقال شرطي إن مجموعة من عشرة مهاجمين، بينهم أربعة انتحاريين، حاولوا التسلل إلى قاعدة الطائرات الهليكوبتر التابعة للشرطة الاتحادية في العريج.

كما ذكر أن ثلاثة من رجال الشرطة وثلاثة من المهاجمين قتلوا. ولاحقت الشرطة المهاجمين لكنهم تمكنوا من الفرار. وتقع قرية العريج جنوب #الموصل ولا تزال بعض مناطقها تحت سيطرة "داعش".

يشار إلى أن هذا أول هجوم كبير يستهدف القوات العراقية بهذه المنطقة منذ أن استعادت سيطرتها عليها في شباط/فبراير أي بعد أربعة أشهر من بدء عمليتها لتحرير الموصل.

والتنظيم محاصر الآن في الجزء الشمالي الغربي من الموصل، وهي منطقة تضم المدينة القديمة حيث يوجد #جامع_النوري الذي أعلن منه أبوبكر البغدادي زعيم "داعش"، في أجزاء من #العراق و #سوريا بمنتصف عام 2014.