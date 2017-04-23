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مقتل 10 جنود عراقيين وإصابة 20 بكمين لداعش قرب الرطبة

المصدر: دبي - قناة العربية
دورية للقوات العراقية في الرطبة في مايو الماضي (أرشيفية)
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صرح مسؤولون عسكريون أن عدداً من عناصر تنظيم #داعش كانوا يرتدون ملابس الجنود نصبوا كميناً لقافلة تابعة للجيش العراقي في منطقة صحراوية نائية غرب #العراق ، الأحد، ما أسفر عن مقتل 10 من عناصر #قوات_الأمن.

وقال ضابط في #الجيش_العراقي إن متطرفين يحملون رشاشات وقاذفات صواريخ هاجموا عربات مدنية وعسكرية تنقل جنوداً قرب #الرطبة ، مشيراً إلى أن الهجوم أسفر عن سقوط 10 قتلى على الأقل، وإصابة 20 آخرين.

كما أكد مسؤولون آخرون وقوع الهجوم وعدد الضحايا.

وبينت مصادر أمنية عراقية أن كمين المتطرفين استهدف ثلاث سيارات تابعة للقوات الأمنية العراقية من حرس الحدود.

ولفتت المصادر إلى أن التنظيم استغل سوء الأحوال الجوية حيث كانت هناك عاصفة ترابية غربي #الأنبار.

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