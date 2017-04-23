هجوم مباغت لخلايا داعش النائمة بحمام العليل جنوب الموصل

‏‫دارت اشتباكات عنيفة، اليوم الأحد، بين #القوات_العراقية ومسلحي تنظيم #داعش في ناحية حمام العليل جنوب الموصل، بعد أن شن مسلحو التنظيم هجوماً على قوات #الشرطة_الاتحادية.

وقال مصدر أمني لـ"العربية.نت" إن خلايا نائمة لداعش شنت هجوماً على قوات الشرطة الاتحادية في #قرية_العريج بناحية حمام العليل جنوب مدينة الموصل.

وأضاف المصدر أن انتحاريين فجرا نفسيهما فيما قُتل آخران ولا يزال مصير مسلح آخر مجهولاً. متابعاً أن قوات الشرطة الاتحادية قد قتلت جميع عناصر داعش المتواجدين خلال المعارك وأجرت عمليات بحث وتفتيش عن عناصر آخرين من داعش.