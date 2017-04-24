أكثر من 122 ألف نازح يعودون إلى الموصل

أعلن وزير الهجرة والمهجرين العراقي #جاسم_محمد_الجاف ، أمس الأحد، عودة 122 ألفا و137 نازحا إلى مناطقهم المحررة في محافظة #نينوى والتي تضم خاصة مدينة الموصل.

وقال #الجاف في بيان اطلعت عليه "العربية.نت" إن "أعداد النازحين العائدين من مخيمات #النزوح في جنوب الموصل وشرقها إلى مناطقهم المحررة في محافظة نينوى بلغت نحو 122.137 نازحا".

وبيّن أن "مخيمات شرق #الموصل وجنوبها شهدت عودة دفعة جديدة خلال اليومين الماضيين وصلت إلى نحو 2063 من #النازحين إلى مناطقهم".

وأشار إلى أن "تلك المناطق التي شهدت عودة النازحين هي أحياء السلام و #سومر و #كوكجلي و #الوحدة والانتصار و #الرشيدية و #رجم_الحديد وفلسطين والخضراء و #المأمون والزهور والكرامة والفيصلية وناحيتا #القيارة و #الشورة، والتي حررتها القوات الأمنية من قبضة عصابات #داعش الإجرامية في المحافظة".

وأشار الجاف إلى أن "الوزارة خصصت حافلات بالتنسيق مع وزارة النقل لإعادة النازحين إلى مناطقهم فضلا عن شاحنات عسكرية كبيرة بالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة لنقل أثاث تلك العوائل".