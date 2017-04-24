عاصفة ترابية تضرب النجف وتخلف 250 حالة اختناق

انضم #الاختناق للائحة مآسي #العراقيين الذين باتوا يعيشون على وقع المفخخات والمعارك مع تنظيم داعش وغيرها من التهديدات اليومية لحياتهم.

وأفاد مصدر طبي في محافظة #النجف ، أمس الأحد، بأن مستشفيات المحافظة استقبلت أكثر من 250 حالة اختناق، بسبب #عاصفة_ترابية شهدتها المحافظة أمس.

وقال المصدر لـ"العربية.نت" إن محافظة النجف شهدت السبت والأحد #عاصفة ترابية "أدت إلى إضعاف مدى الرؤية، وفي بعض المناطق إلى حجبها".

وأضاف أن "العاصفة أدت إلى حدوث حالات اختناق لأكثر من 250 شخصاً"، مشيراً إلى أنه "تم نقلهم إلى مستشفيات المحافظة، حيث استقبل مستشفى #الحيدرية أكثر من 70 حالة اختناق".

ومدينة النجف، المحاذية لمدينة #الأنبار من #المناطق_الصحراوية التي تعتبر بمعظم مساحتها #مناطق_رملية . وعندما تأتي هذه #العواصف_الترابية تؤثر كلياً على حياة الناس وصحتهم في تلك المناطق، كما يستغلها عناصر تنظيم داعش لشن هجمات على نقاط حدودية أو غيرها.