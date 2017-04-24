كلاسيكو برشلونة وريال مدريد.. يتسبب بإصابات في أربيل

بعد انتهاء مباراة #كلاسيكو_الأرض بين فريقي برشلونة و #ريال_مدريد الإسبانيين، قام بعض العراقيين في مدينة أربيل بإقليم #كردستان ، بإطلاق الأعيرة النارية احتفالاً بنتيجة المباراة ولفترة ليست بالقصيرة، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص بطلقات نارية عشوائية.

وقال محافظ أربيل #نوزاد_هادي إن "هذا التصرف مخالف للقانون، وستتم معاقبة الذين أطلقوا الأعيرة النارية بمنتهى الصرامة".

من جهته، قال مدير عام صحة #أربيل ، الدكتور سامان برزنجي، لوسائل إعلام محلية تابعتها "العربية.نت"، إنه "بعد انتهاء #المباراة أصيب عدة أشخاص بأعيرة نارية".

يذكر أن مباراة #الكلاسيكو بين #برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، أقيمت يوم الأحد على ملعب #سانتياغو_برنابيو معقل فريق العاصمة، وانتهت بفوز برشلونة بثلاثة أهداف لهدفين.

جدير بالذكر أن مشجعي #كرة_القدم في #العراق وإقليم كردستان خاصة، مقسومون إلى فريقين فيما يخص #الدوري_الإسباني بين مشجعين لريال مدريد وآخرين لبرشلونة.