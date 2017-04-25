أول منحة كويتية إلى العراق منذ غزو عام 1990

كشف مسؤول عراقي، الثلاثاء، أن الكويت أقرت منحة قدرها 100 مليون دولار منحة للعراق لدعم #المشروعات_الإنسانية وجهود #الإعمار في مناطق استعيدت من تنظيم #داعش.



و #المنحة هي أول مساعدة مالية كويتية للعراق منذ الغزو العراقي للكويت عام 1990.



وقالت متحدثة باسم صندوق إعادة الإعمار العراقي إن مسؤولين من البلدين وقعا على اتفاقية المنحة في الكويت، الثلاثاء.



وأفاد مصطفى الهيتي رئيس الصندوق في بيان أن اتفاقية المنحة تعد بداية مشجعة لمزيد من التعاون بين #العراق و #الكويت.



ويهدف التمويل إلى إعادة بناء المدن والمناطق المستردة من تنظيم داعش الذي أعلن الخلافة في العراق و #سوريا عام 2014.

وأثرت الحرب ضد التنظيم وكذلك تراجع أسعار النفط على #ميزانية الحكومة العراقية مع اعتمادها شبه الكامل على مبيعات #النفط.