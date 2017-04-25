ماذا يفعل هؤلاء الدواعش السوريون في الأنبار العراقية؟

أعلن مصدر أمني في قيادة عمليات #الأنبار في #العراق أمس الاثنين عن إلقاء القبض على عنصرين من تنظيم #داعش، وهما سوريان، وذلك في "منطقة الكيلو 160".

وبحسب المصدر كان الداعشيان "ينويان الدخول مع العوائل النازحة وقد اعترفا بارتكابهما العديد من الجرائم، منها قتل المدنيين وعمليات خطف، كان آخرها خطفهما ثلاث نساء، بالإضافة لقيامهما بمجموعة من الأعمال الإرهابية".

وأكد أن "الإرهابيين اللذين تم إلقاء القبض عليهما اعترفا بانضمامهما لتنظيم القاعدة منذ عام 2010 وبأنهما ارتكبا العديد من جرائم القتل واﻻغتياﻻت باستخدام الأسلحة الكاتمة".

في سياق متصل، أعلن المصدر الأمني أن "منتسبي #الجيش_العراقي تمكنوا أيضا من إلقاء القبض على شخص آخر من تنظيم داعش اندس أيضا مع العوائل النازحة وحاول الدخول لمحافظة الأنبار".