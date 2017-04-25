العراق.. تشديد الخناق على داعش في غرب الموصل

تواصل القوات #العراقية تقدمها في غرب #الموصل، مشددة الخناق على عناصر تنظيم #داعش المحاصرين في البلدة القديمة.

وخاضت قوات #النخبة بالجيش #العراقي معارك شرسة في منطقة #باب_البيض على بعد أمتار قليلة من مسجد النوري، الذي يتحصن فيه عناصر داعش وتشكل السيطرة عليه انتصاراً رمزياً كبيراً على التنظيم.

ويعزو الجيش العراقي بطء تقدمه في البلدة القديمة للموصل نسبة لوجود حوالي 400 ألف مدني في المنطقة، كما تتميز بشوارع ضيقة تعيق تقدم الجيش مع آلياته.

إلى ذلك، أعلنت قيادة العمليات المشتركة استقبال قواتها أعداداً كبيرة من النازحين الفارين من الأحياء المحاصرة داخل المدينة القديمة وأن اقتحام المدينة بات قريباً حال إبعاد المدنيين عن مناطق القتال، مشيرة إلى أنها عمقت توغلها داخل المدينة القديمة في الموصل.