"أسود الصحراء" في العراق: مداهمة مواقع داعش بالأنبار

أعلنت #وزارة_الدفاع_العراقية أن قوات قيادة عمليات #الجزيرة مع قوة من أبناء #العشائر وبإسناد من طائرات #التحالف والجيش شنت عملية عسكرية أطلقت عليها اسم #أسود_الصحراء، في عدة محاور لتفتيش المناطق الصحراوية غرب محافظة #الأنبار باتجاه مخازن #حديثة و #جزيرة_كبيسة والطريق الاستراتيجي الرابط بين حديثة والقائم.

استهدفت العملية مراكز التنظيم وتجمعاته، بالإضافة إلى مخازن #أسلحة ومعامل يستخدمها في تصنيع العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات.

كما توغلت خلالها القوات عشرات الكيلومترات لاستنزاف قدرات داعش وتدمير مخزونه من الأسلحة والعتاد وتدمير معسكراته التي تشكل مركز انطلاق هجماته ضد القوات الحكومية في مناطق المحافظة القوات العراقية استولت على أسلحة مختلفة ومعدات عسكرية تركها التنظيم خلال اقتحام مقراته.