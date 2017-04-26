العراق.. استعادة السيطرة على الحضر الأثرية من داعش

أعلنت القوات العراقية، الأربعاء، استعادة السيطرة على مدينة #الحضر الأثرية الواقعة على مسافة 125 كيلومتراً، جنوب الموصل من تنظيم #داعش.

هذا.. وشرعت القوات العراقية الثلاثاء بعملية واسعة من 3 محاور لتحرير قضاء الحضر والمناطق المحيطة به جنوب الموصل.

وانتهى اليوم الأول بتحرير 12 قرية.

هذا.. ودمر مسلحو تنظيم داعش آثار مدينة الحضر القديمة الواقعة إلى الجنوب من #الموصل.

وقال مسؤول في وزارة السياحة والآثار العراقية إن حجم الأضرار التي حلت بالمدينة، أحد مواقع التراث العالمي المسجلة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو"، غير واضحة. غير أن الوزارة تلقت تقارير تفيد أن المدينة قد أزيلت من على الأرض.

وشيدت مدينة الحضر قبل أكثر من ألفي عام، وتعتبرها منظمة اليونيسكو من مواقع التراث العالمي.