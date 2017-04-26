العراق..هذا ما تحقق بأبرز مناطق داعش بصلاح الدين وديالى

أعلنت #القوات_العراقية، اليوم الأربعاء، انطلاق عملية عسكرية مشتركة، لاستعادة منطقة مطيبيجة شرق تكريت من سيطرة تنظيم #داعش .

وأعلنت خلية الإعلام الحربي في بيان اطلعت عليه العربية.نت أن طيران الجيش وبالتنسيق مع القطعات المشتركة بعمليات تطهير منطقة مطيبيجة ينفذ عدة ضربات جوية تسفر عن تدمير مقر تابع لعصابات داعش الإرهابية وقتل ما يقارب 15 إرهابي وتدمير 6عجلات رباعية الدفع 3 منها تحمل أحادية و3مفخخة في منطقة أم الذبان شمال مطيبيجة".

وأكدت خلية الإعلام الحربي تدمير عجلة مفخخة في منطقة البو حسان شمال #مطيبيجة وتدمير عبارة والاستيلاء على زورق في منطقة مبارك الحمد شمال غربي مطيبيجة. وكذلك تدمير3 عجلات مفخخة وقتل 3عناصر من تنظيم داعش والاستيلاء على 3عجلات في منطقة تل البكر جنوب مطيبيجة.

من جانب آخر أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، اليوم الأربعاء، مقتل نحو 50 داعشيا بينهم قياديون بارزون وتدمير 14 عجلة، إضافة إلى 3 مقرات لداعش ومنزل لداعش بعملية تطهير مطيبيجة.

وقال العزاوي لوسائل إعلام محلية إن "القوات الأمنية المشتركة المدعومة بطيران #الجيش_العراقي حققت تقدما كبيرا في عمليات تطهير منطقة مطيبيجة الحدودية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين"، مبينا أن "ولايتي ديالى وصلاح الدين اللتين يطلق عليهما التنظيم هذا الاسم قد فقدتا أغلب عناصرهما في العملية".