داعش يهاجم حرس الحدود العراقي ويقتل جنديين

قُتل جنديان من #حرس_الحدود العراقي، وأصيب 5 آخرون، الأربعاء، في كمين نفذه تنظيم #داعش، استهدف رتلاً عسكرياً شرق مدينة #الرطبة بمحافظة #الأنبار.

وفي تصريح صحافي، قال النقيب أحمد الفهداوي، أحد ضباط شرطة مدينة الأنبار، إن "تنظيم داعش هاجم رتلاً لقوات حرس الحدود في منطقة الصكار شرق الرطبة (310 كيلومترات غرب الرمادي)، بمختلف أنواع الأسلحة".

وأضاف الفهداوي أن "الرتل كان يقل جنوداً مجازين من قوات حرس الحدود، وأسفر عن مقتل اثنين، وإصابة 5 بينهم 3 ضباط".

وأشار إلى أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث ونقلت الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما نقلت الجثث إلى الطب العدلي".

من جانب آخر، قال قائد عمليات الجزيرة بالجيش العراقي اللواء الركن قاسم المحمدي، في بيان إن "طيران التحالف الدولي قصف وكرا لتنظيم داعش في مدينة عنة 210 كيلومترات غرب الرمادي، مما أسفر عن تدميرها وقتل 15 عنصرا من داعش.

وأضاف المحمدي أن "طيران التحالف الدولي تمكن من قصف عجلة مدرعة مفخخة يقودها انتحاري، ومخزن أسلحة وعتاد لتنظيم داعش في مدينة عنة ما أسفر عن تدميرهما وقتل الانتحاري الذي يقود المفخخة".

وتابع أن "القصف الجوي للتحالف جاء تمهيداً لعمليات عسكرية أكملت القوات العراقية والعشائر استعادتها لتحرير مدن #عنة و #راوة و #القائم غربي الأنبار".

يذكر أن تنظيم "داعش" سيطر على مدينة عنة بعد منتصف عام 2014، عقب انسحاب القوات العراقية من دون قتال آنذاك، فيما يفرض التنظيم حصاراً خانقاً على المدنيين في المدينة.