هل سمعت يوما عن امرأة تأكل الورق لخفض وزنها؟

أعلن مدير مستشفى طوارئ شرق #أربيل ، بلين كويي أن #مريضة نقلت إلى #المستشفى بعد إصابتها بآلام في البطن بسبب تناولها " #مناديل_ورقية "، مضيفاً أنها تتلقى الآن الرعاية الصحية.

وقال كويي إن "المريضة وهي أم لخمسة أبناء، نقلت الأربعاء، إلى المستشفى، وأخبرت الأطباء بأنها تناولت المناديل الورقية، لخفض وزنها"، متابعاً أننا "نعمل على تقديم العلاج اللازم لها".

من جانبه، قال مسؤول إعلام المستشفى، كرمانج محمد إن "المريضة أكدت أنها كانت تتناول بين 20 إلى 25 منديلاً ورقياً يومياً لخفض الوزن منذ الـ 10 مارس2017، وأنها أصيبت بألم حاد في بطنها منذ مساء الثلاثاء، ومن المحتمل أن يتطلب علاجها إجراء عملية جراحية لها".

وكان أحد أصحاب محلات الأعشاب والذي يعرف نفسه بأنه خبير في الطب النبوي، وصف تناول المناديل الورقية بالحل الأنجع لخفض الوزن ودعا السيدات إلى تناول المناديل الورقية للتمتع بقوام رشيق و #التخلص_من_الكرش.