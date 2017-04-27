الجبوري: نعوِّل على وجهاء العشائر في "درء الفتنة"

ترأس رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، الخميس، اجتماعاً مهماً عقدته لجنة العشائر البرلمانية لوضع حلول ومعالجات للتداعيات التي خلفها #الإرهاب على المجتمع العراقي.

وقد حضر الاجتماع الذي أداره الشيخ عبود العيساوي رئيس لجنة العشائر البرلمانية أعضاء اللجنة وعدد من الشيوخ والوجهاء الذين يمثلون العشائر العراقية.

وقال رئيس #البرلمان_العراقي خلال الاجتماع: "إن المجتمع العراقي يراد له أن ينجر إلى أتون فتنة كبيرة تجعله حبيس النعرات والتجاذبات، ويكون نسيجه الاجتماعي ووحدة شعبه ضمن إطار التهديد المتواصل"، مشيراً إلى أن "أهل الحكمة والرأي وفي مقدمتهم شيوخ ووجهاء العشائر هم من يعول عليهم في درء هذه الفتنة ومعالجة كل المشاكل الناجمة عنها".

وأكد رئيس البرلمان أهمية السعي بجدية لتجنيب مجتمعنا كل المشاكل والأزمات الناجمة عن الفتنة التي خلفها الإرهاب، مشدداً على أن ما سيتم الاتفاق عليه خلال هذا الاجتماع سيعرض على #مجلس_النواب وستترتب عليه قرارات مهمة.