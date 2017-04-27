العراق.. تحرير قضاء الحضر بالكامل من "داعش"

أكد قائد عمليات "قادمون يا نينوى"، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، الخميس، تحرير مركز قضاء #الحضر جنوب #الموصل بالكامل من عناصر تنظيم #داعش.

وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي، اطلعت عليه "العربية.نت"، أن "قوات #الجيش_العراقي وميليشيات #الحشد_الشعبي حررت قضاء الحضر بالكامل، بوقت قياسي وخلال 48 ساعة، كما ترفع العلم العراقي فوق المباني، بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات".

وفي السياق نفسه، قالت الفرقة المدرعة التاسعة التابعة للجيش العراقي إن "العملية انطلقت صباح اليوم من ثلاثة محاور رئيسية لتحرير القضاء والمناطق المحيطة به من سيطرة عصابات داعش"، مشيرة إلى أنه "تمت استعادة تل أثري يطلق عليه اسم "تل هيلايم الأثري". وتم استقبال مئات الأسر الهاربة والتي فرت من مناطق القتال في محيط قضاء الحضر".