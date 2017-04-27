جريمة غامضة.. مقتل عروسين سوريين بمنزلهما في أربيل

تم العثور صباح اليوم الخميس على جثتين لرجل وزوجته تزوجا حديثاً في مجمع زيرين الكائن بمحافظة #أربيل في #العراق.

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل، هوكر عزيز، في تصريحات صحافية إنه "تم العثور صباح هذا اليوم على كل من العريس سيدا يونس وزوجته العروس أمل، وهما من #سوريا، من مدينة عفرين السورية، مقتولين بمنزلهما، وتم نقل جثتيهما إلى مستشفى رزكاري وسط مدينة أربيل.

وقامت الشرطة على الفور بتشكيل فريق للتحقيق لسرعة كشف #غموض #الحادث وضبط مرتكبيه.

من جانبه، قال مدير شرطة أربيل اللواء عبد الخالق طلعت، في تصريحات صحافية: "تم إلقاء القبض على أحد #المتهمين الذين يشتبه قيامه بهذه #الجريمة".