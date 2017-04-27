مقتل مسؤول داعش في حي الشفاء أبو لقمان العفري

‏أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، مقتل مسؤول #داعش في حي الشفاء، أثناء تدمير مقر للتنظيم بالجانب الغربي من #الموصل.

وقالت مديرية الاستخبارات في بيان، تلقت #العربية.نت نسخة منه، إن "طائرات التحالف الدولي تمكنت من قتل الإرهابي المدعو أبو لقمان العفري، مسؤول داعش في #حي_الشفاء القريب من #حي_النجار في الساحل الأيمن من الموصل.

وأضافت أن "طائرات التحالف الدولي تمكنت أيضاً من تدمير مقر لداعش في المنطقة المذكورة".

وكانت قوات #الجيش_العراقي قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، تحرير قضاء الحضر في الموصل من سيطرة تنظيم داعش.