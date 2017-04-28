الموصل.. القوات العراقية تتقدم وداعش يتحصن بين المدنيين

أعلنت قيادة العمليات العسكرية نجاح قواتها في إنقاذ عدد كبير من المدنيين داخل المدينة القديمة في الموصل، فيما تقاتل الشرطة الاتحادية والرد السريع عناصر #داعش بحذر شديد حرصا على السكان.

ولا تزال القوات العراقية تواجه مقاومة من عناصر داعش داخل مدينة الموصل القديمة في حرب شوارع متقطعة بينما تضيق الخناق خارج المدينة على ما تبقى من متطرفين وتقطع طرق إمداداتهم.

العمليات المشتركة عزت تأخر قواتها داخل #الموصل القديمة إلى الحرص على إنقاذ المدنيين وخروجهم من مناطق المواجهات عبر ممرات آمنة كلفت بحمايتها قوات خاصة، فيما تتقدم الشرطة الاتحادية والرد السريع بحذر شديد داخل أحياء المدينة.

وحسب مصادر عسكرية فإن التنظيم بات محاصرا في بضعة أحياء لكنه يستخدم المدنيين دروعا بشرية، ما دفع قيادة #العمليات_العسكرية لزج قواتها لتأمين مداخل الطرق في حي قضيب البان بمحيط جامع النوري حيث تدور اشتباكات عنيفة قتل خلالها عشرات المتطرفين، ما مكن مئات المدنيين من الهرب صوب القوات العراقية.

تلك الخطة اعتمدتها القوات بعد نجاحها في #حي_الفاروق المجاور وهرب عناصر #التنظيم خلال المواجهات إلى أحياء أخرى تقع بين #جامع_النوري و #منارة_الحدباء.