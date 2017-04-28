العراق.. قوة أميركية جديدة في الأنبار

كشف ضابط أمني في عمليات الجزيرة بمحافظة #الأنبار، الجمعة، عن تمركز #قوة_أميركية خاصة في سد #حديثة بمقر عسكري للجيش العراقي غرب الأنبار.

وقال المصدر إن "قوة أميركية خاصة قوامها 100 جندي، بكامل معداتها وآلياتها تمركزت في مقر قيادة عمليات الجزيرة التابع للجيش العراقي في سد حديثة غرب #الرمادي".

وأضاف أن "القوة الأميركية شكلت غرفة عمليات جديدة لها هناك مع قيادة عمليات الجزيرة لغرض التنسيق والتحضير لـ #عمليات_عسكرية قريبة تمهيداً لتحرير "مدينة عانة" 210 كم غرب الرمادي من تنظيم #داعش ".

كما أشار إلى أن "هناك قصفا مركزا ومستمرا على "مدينة عانة" من قبل طيران #التحالف_الدولي والهدف منه استنزاف التنظيم في المدينة وتدمير جميع دفاعاته قبل اقتحامها من قبل #القوات_العراقية والعشائر".

يذكر أن "داعش" سيطر على "مدينة عنة" بعد انسحاب القوات العراقية منها بعد منتصف عام 2014.