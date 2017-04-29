الجيش التركي يقتل 14 من "الكردستاني" شمال العراق

قال الجيش التركي في بيان إنه قتل 14 من مسلحي حزب العمال الكردستاني في ضربات جوية بشمال العراق السبت.

وأضاف أن 6 مسلحين قتلوا بمنطقة سينات-هفتان وقتل 8 في الريف المحيط ببلدة أديامان في ضربتين جويتين.

ويملك حزب العمال الكردستاني معسكرات في جبال شمال #العراق قرب #الحدود_التركية.

هذا واعتبر رئيس البرلمان #سليم_الجبوري أن بلاده تتقبل الدعم الدولي لمكافحة #الإرهاب شريطة التنسيق المسبق مع حكومة #بغداد.

كما شدد الجبوري رفضه لوجود جماعات مسلحة على الأراضي العراقية، في إشارة لحزب العمال الكردستاني، مؤكداً أن كل مظاهر تواجد الحركات الإرهابية و #الجماعات_المسلحة خارج نطاق القانون هي أمر مرفوض.