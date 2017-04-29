الجيش العراقي: سنحرر الجانب الغربي قبل رمضان

أعلن رئيس أركان #الجيش_العراقي، الفريق أول الركن عثمان الغانمي، أن استعادة الجانب الأيمن من #الموصل بالكامل ستكون قبل حلول شهر رمضان، مضيفاً أن "القوات العراقية ستنتهي من تحرير المدينة خلال ثلاثة أسابيع كحد أقصى".

وقال الغانمي في حديث صحافي لوسائل إعلام محلية تابعتها "العربية.نت" إن "القوات الأمنية تعرضت إلى ثلاث هجمات بمواد كيمياوية من قبل تنظيم داعش في الجانب الأيمن من الموصل"، مضيفاً أن "التحالف الدولي لديه علم بذلك".

وتابع أن تلك الهجمات "تسببت بحالات طفح في الجلد وتم إسعاف بعض الحالات واتخذت تدابير الحيطة والحذر في حال تكررت هذه الهجمات".

وأكد الغانمي أن "القوات تسيطر على 40% من البلدة القديمة، ونسبة ما يسيطر عليه داعش داخل أيمن الموصل يقدر بنسبة 35%"، مضيفاً أن "مناطق نفوذ داعش داخل عموم العراق تصل إلى 3.8% من مساحة العراق الكلية".

وعن مكان تواجد زعيم #داعش، أبو بكر البغدادي، أكد الغانمي، أن "المعلومات الاستخبارية تشير إلى تنقله المستمر على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا"، نافياً "تواجد قوات قتالية برية أميركية في العراق".

واستطاعت #القوات_العراقية، المدعومة من #التحالف_الدولي، استعادة أكثر من نصف مساحة النصف الغربي للموصل، وسط تراجع لقدرات التنظيم القتالية، بحسب تصريحات إعلامية لقيادات عسكرية عراقية.