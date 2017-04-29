العراق.. انتحاريون يهاجمون منزل شيخ عشيرة بصلاح الدين

أفاد مصدر أمني عراقي، السبت، أن القوات الأمنية تمكنت من إحباط هجوم انتحاري استهدف منزل شيخ عشائر المجمع والنائب السابق لمحافظ صلاح الدين في ناحية الإسحاقي.

وذكر المصدر أن "حراس المنزل من أبناء العشيرة وقوة من قيادة عمليات سامراء أحبطت هجوماً انتحارياً استهدف منزل إسماعيل خضير الهلوب شيخ عموم عشائر المجمع والنائب السابق لمحافظ صلاح الدين في ناحية الاسحاقي".

وأضاف المصدر أن "القوات التابعة للقيادة المذكورة تمكنت من قتل #الانتحاريين دون وقوع خسائر"، مشيراً إلى أن "القوات طوقت منزل الشيخ خشية محاولات إرهابية أخرى لاستهدافه".

وأكد الشيخ الهلوب أن الانتحاريين الأربعة كانوا يريدون استهدافه شخصياً وأنهم امتلكوا معلومات عن وجوده هناك لكنه لم يكن موجوداً في لحظة الاستهداف.

وتشهد المحافظات المحررة من #داعش، بين الحين والآخر، هجمات إرهابية بسيارات مفخخة وانتحاريين تستهدف القوات الأمنية والمدنيين، إضافة إلى الشخصيات العشائرية في المحافظات، وتسفر عن مقتل وإصابة العشرات منهم.