أنباء متضاربة حول توغل الشرطة في الموصل وسط نفي السكان

تتضارب الأنباء في #الموصل حول تقدم #القوات_العراقية ، فبينما أعلنت #الشرطة_الاتحادية توغل قواتها في عمق المدينة القديمة، نفى السكان المحاصرون الأمر، وقالوا إن الشرطة لم تتقدم خطوة واحدة داخل المدينة.

وأفاد الفريق رائد شاكر جودت أن قطعات من الشرطة الاتحادية تندفع باتجاه المنطقة المحيطة بجامع #النوري تحت غطاء من #القصف_الصاروخي و #الطائرات المسيرة التي تستهدف ثكنات للدواعش قريبة من المنارة الحدباء، مشيراً إلى مقتل 30 إرهابياً، وتدمير 12 هدفاً متحركاً.

كما لفت إلى أن عناصر الشرطة الاتحادية تبعد في بعض المناطق ١٥٠ متراً عن المنازل والأزقة المأهولة بالسكان.