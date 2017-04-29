مقتل جندي أميركي متأثراً بجراحه بانفجار قرب الموصل

قُتل عسكري أميركي، السبت، في انفجار قرب #الموصل بالعراق، وفق ما أعلنت قيادة #الجيش_الأميركي في الشرق الأوسط "سنتكوم".

وهو سابع #جندي_أميركي يُقتل في #العراق في 2017، بحسب موقع "آي كاجوالتي" الذي يحصي قتلى وجرحى #التحالف في العراق.

وأعلنت #سنتكوم في بيان: "توفي جندي أميركي متأثراً بجروح أصيب بها في انفجار عبوة خارج الموصل يوم 29 نيسان/أبريل" من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتتولى #القوات_الأميركية أساساً دوراً استشارياً لدى القوات المسلحة العراقية التي تدعمها في مكافحتها للمتطرفين.

وتشن #القوات_العراقية حملة واسعة لاستعادة الموصل بالكامل من أيدي #داعش.