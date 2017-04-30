داعش يعدم 3 عائلات لمحاولتها الفرار من مناطقه بالموصل

أعدم تنظيم #داعش عشرات المدنيين في الجانب الغربي من #الموصل، السبت، عندما كانوا يحاولون الفرار من المناطق التي لا تزال تحت سيطرة التنظيم، بحسب ما أفاد به ضابط في #الجيش_العراقي.

وأضاف المصدر ذاته أن المدنيين الذين قتلهم التنظيم هم ثلاث عائلات، معظمهم من النساء والأطفال، حيث أطلق النار عليهم ومن ثم علّق جثث بعضهم على أعمدة الكهرباء لنشر الرعب في نفوس من تبقى من المدنيين ومنع هروبهم من منطقة #غرب_الموصل التي ما زالت تحت سيطرته.

في سياق آخر، تتضارب الأنباء في الموصل حول تقدم #القوات_العراقية، فبينما أعلنت #الشرطة_الاتحادية توغل قواتها في عمق مدينة #الموصل_القديمة، نفى السكان المحاصرون الأمر وقالوا إن "الشرطة لم تتقدم خطوة واحدة داخل المدينة".

من جهته، أفاد الفريق رائد شاكر #جودت أن قطعات من الشرطة الاتحادية تندفع باتجاه المنطقة المحيطة بجامع النوري تحت غطاء من القصف الصاروخي والطائرات المسيرة التي تستهدف ثكنات للدواعش قريبة من #المنارة_الحدباء.

وأشار جودت إلى مقتل 30 إرهابياً وتدمير 12 هدفا ًمتحركاً. كما لفت إلى أن عناصر الشرطة الاتحادية تبعد في بعض المناطق 150 متراً عن المنازل والأزقة المأهولة بالسكان.