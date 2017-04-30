داعش يهاجم عكاشات غرب الأنبار ومقتل 8 من عناصره

تمكنت القوات العراقية، الأحد، ، من صد هجوم شنه تنظيم #داعش ، غرب #الأنبار، ما أدى إلى مقتل 8 مسلحين من عناصره.

وقالت خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة، إنه "في ساعات الصباح الأولى، هاجمت عصابات داعش الإرهابية قواتنا في الفوج الثالث لواء المشاة الأول الفرقة الأولى في محاولة فاشلة بتقاطع عكاشات".

وأضافت الخلية في بيان أن القوات العراقية تصدت للهجوم "بكل بسالة بالاشتراك مع طيران #الجيش_العراقي وتم تدمير القوة المهاجمة وقتل 8 إرهابيين وحرق عجلة".

وكانت قطعات تحرير مدينة #الرطبة المتمثلة بقيادة قوات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية قد تمكنت في 19 مايو/أيار 2016 من مسك مفرق عكاشات الذي يقع على الطريق السريع باتجاه الرطبة وإلى منفذ طريبيل.

يذكر أن قوات #التحالف_الدولي وطيران الجيش العراقي تقصف بين الفترة والأخرى مقرات وتجمعات لعناصر تنظيم داعش، تمهيداً لبدء العمليات العسكرية لتحرير ما تبقى من محافظة الأنبار.