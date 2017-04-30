قذائف هاون وأسلحة متوسطة في نزاع عشائري بالعراق

أفاد مصدر محلي في #ديالى، اليوم الأحد، باندلاع نزاع عشائري جديد في ناحية أبي صيدا شمال شرقي المحافظة الواقعة في وسط #العراق.

وقال المصدر لـ"العربية.نت" إن "نزاعاً عشائرياً جديداً اندلع بين عشيرتين في ناحية #أبي_صيدا التابعة لقضاء #المقدادية".

وأضاف أن "مجموعة مسلحة من إحدى #عشائر الناحية شنت هجوماً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على منازل تعود لعشيرة أخرى في #قرية_الشيخ_علي داخل مدينة ابي صيدا".

ولفت إلى أن "الهجوم سبقه سقوط عدة قذائف #هاون على القرية، مما أسفر عن إصابة أطفال داخل منازل القرية".

وأشار المصدر إلى أن "المهاجمين انسحبوا نحو البساتين بعد دخول قوة أمنية إلى المنطقة لفض النزاع".

وتشهد ناحية أبي صيدا في محافظة ديالى تجدد النزاعات العشائرية بين فترة وأخر،ى والتي تسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين.